Киев, , 08:27 — REGNUM На Украине в рамках «декоммунизации» следует пересмотреть национальную кухню. Об этом заявил украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia.

По его словам, с политической точки зрения кухня не менее важна, чем язык.

«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — сказал кулинарный эксперт.

Клопотенко предложил ввести дополнительный налог на «советские» блюда и продукты, чтобы они обходились покупателям примерно на 20% дороже.

Он добавил, что для такого решения нужна политическая воля, а пока её нет — приходится и дальше «раскручивать» борщ, подытожил шеф-повар.

Напомним, ранее на Украине заявили, что Россия якобы пытается «присвоить» борщ и даже обратились в ЮНЕСКО с требованием признать борщ украинским национальным блюдом.

Читайте также: В правительстве Украины выяснили, кто лучше всех готовит борщ

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины обвинили Россию в «дерзком посягательстве» на Тараса Шевченко.

Читайте также: МИД Украины обвинил Россию в «посягательстве» на Тараса Шевченко