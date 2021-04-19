Сеул, , 08:30 — REGNUM По состоянию на конец марта 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $92,7 млрд, что на $2,67 млрд больше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель растёт второй месяц подряд. Эксперты отмечают, что рост объёмов валютных депозитов вырос в связи с увеличением долларовых запасов на фоне стабильных зарубежных продаж.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $2,43 млрд, до $79,35 млрд, в йенах — на $170 млн, до $5,52 млрд, в евро — на $10 млн, до $4,35 млрд, в юанях — на $100 млн, до $1,78 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц увеличился на $2,83 млрд, до $73,33 млрд, а физических лиц, напротив, сократился на $160 млн, до $19,37 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.