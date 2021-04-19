Омск, , 08:24 — REGNUM Член Совета Федерации от Омской области Виктор Назаров в 2020 году получил существенно меньший доход, чем в 2019-м.

Согласно опубликованным на сайте Совфеда сведениям о доходах, Назаров, представляющий законодательную власть Омской области, заработал за 2020 год 6 255 674,45 рубля (6,26 млн). Ему принадлежат нежилое помещение площадью 12,4 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и прицеп к легковому автомобилю. Супруге Назарова, заработавшей за год 953 896,3 рубля, принадлежат квартира площадью 128,8 кв. м и нежилое помещение площадью 77,1 кв. м (½ доли). Семья также владеет квартирой площадью 143 кв. м, в пользовании у них — квартира площадью 93,2 кв. м.

Елена Мизулина, представляющая в Совфеде исполнительную власть Омской области, отчиталась о доходах за прошлый год в размере 5 932 428,71 рубля (5,9 млн). Ей принадлежит автомобиль Volvo XC40. Супруг сенатора заработал 1 417 007,57 (1,4 млн). У него есть автомобиль Volvo XC60 и машиноместо. В пользовании у семьи Мизулиной — квартира площадью 212 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Виктор Назаров заработал 9,66 млн рублей (супруга — 789 140,45 рубля), Елена Мизулина — 5,72 млн (супруг — 3,87 млн).

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