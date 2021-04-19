Казань, , 08:33 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прошел иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время совещания в Доме правительства республики.

«Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович вакцинировался. Я тоже вакцинировался, и всё нормально» , — заявил он.

Всего в республике от коронавируса привились около 198 тыс. человек. В регионе действует 153 пункта вакцинации. Жители сами могут выбрать, какой вакциной привиться.

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Темпы роста заболеваемости в Татарии составляют 0,16%. По словам Минниханова, в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19.

«В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может» , — добавил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцинация организована в 153 пунктах, в том числе — 50 мобильных пунктах на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов.

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