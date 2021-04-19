Лондон, , 08:24 — REGNUM Немецкие клубы «Бавария» и «РБ Лейпциг» и португальский «Порту» могут в ближайшее время пополнить состав участников европейской Суперлиги. Об этом 19 апреля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее 12 клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. В число основателей вошли английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико» и итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии осудили создание Суперлиги.

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