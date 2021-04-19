Ростов-на-Дону, , 08:24 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 19 апреля ожидается дождливая погода, при грозе усилится ветер. Такой прогноз дали донские синоптики, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Так, согласно прогнозу, на Дону ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15−18 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +13…+18 градусов, в южных и восточных районах — до +23 градусов.