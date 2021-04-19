Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Послом Казахстана в Киргизии назначен Рапиль Жошыбаев, сообщили 19 апреля в пресс-службе казахстанского лидера со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Дипломат сменил на этом посту Кайрата Нурпеисова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также назначил нового посла республики в Индии. Им стал Нурлан Жалгасбаев. Ранее этот пост занимал Ерлан Алимбаев.

Кроме того, Маргулан Баймухан назначен послом Казахстана в Бельгии, главой представительства республики при ЕС и НАТО.

Бывший посол Казахстана в Индии Алибаев назначен заместителем министра иностранных дел республики.