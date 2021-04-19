Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил лидерам политических партий Грузии план по выходу из политического кризиса, длящегося полгода. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 18 апреля сообщил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Он рассказал, что предложение было направлено в адрес правящей партии «Грузинская мечта» и других партий, которые получили места в парламенте в ходе выборов.

«Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным. Текст этого соглашения был передан всем сторонам, как «Грузинской мечте», так и оппозиции», — сказал Харцель.

Посол добавил, что лидеры нескольких партий попросили время для того, чтобы обсудить план Мишеля.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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