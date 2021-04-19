Москва, , 08:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает изучить материалы о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей США, Украины, Великобритании и стран Прибалтики.

«В сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям власти тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании — осужденные и гонимые», — отметил Володин в телеграм-канале.

«Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от власти этих государств», — подчеркнул парламентарий.

При этом, напомнил Володин, Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главам государств и деятелям культуры озаботиться судьбой создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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