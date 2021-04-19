Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Утром 19 апреля в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Легковая «Toyota Corolla» врезалась в частный жилой дом и застряла в стене на высоте примерно двух метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В результате ДТП, по данным полиции, пострадали три человека — 59-летний водитель, его 11-летняя пассажирка, в также трёхмесячный ребёнок, спавший в доме. Все они доставлены в больницу.

Застрявший автомобиль в настоящее время из стены дома извлекает спецтехника спасателей.

Фотография происшествия была опубликована в соцсетях и стала предметом бурного обсуждения пользователей.

«В текстурах застрял», «Рон Уизли снова угнал машину у папы», «Так много вопросов и так мало ответов», «Дом стоял не по правилам ПДД», «Погода нелётная», — соревнуются в остроумии комментаторы.