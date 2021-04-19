Барнаул, 19 апреля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. К известию о том, что правительство РФ в ближайшие пять лет направит на модернизацию системы здравоохранения РФ не менее 500 млрд рублей, кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин отнёсся скептически. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

ИА REGNUM Передвижной флюограф, который ржавеет в огороде водителя заринской ЦРБ (Алтайский край), февраль 2016 года

«Во-первых, цифры крайне ничтожны, и эти деньги не решат проблем здравоохранения. Второе. К сожалению, вложение средств идет не системно — как правило, довлеют чисто коммерческие интересы с «коррупционным душком». Например, когда-то Медведев, работая ещё в правительстве, начал национальный проект по здравоохранению. И поставили цель снизить смертность от рака легких и от туберкулеза. Традиционно всё замкнули на массовую флюорографию.

И срочно закупили большие партии передвижных флюорографов на КамАЗах. Поставили эти автомобили в регионы. Первое — оказалось, что для таких громоздких автомобилей нет гаражей. Во-вторых, нет дополнительных поставок горючего, нет дополнительных ставок водителей. А самое главное — флюорограмма подлежит двойному просмотру врачами-специалистами. А их крайне мало. В результате это никак не сказалось на снижении смертности ни от рака легких, ни от туберкулеза легких.

Я как-то призвал губернатора оценить эффективность подобных трат денег. Но помощники губернатора мне бросили реплику: «Но ведь это деньги федеральные… покритикуем, и в следующий раз ничего не даст Москва в регион«.

Я могу привести сотни примеров, когда любое увеличение финансирования здравоохранения просто «обнуляется» крайне неэффективной системой управления.

Вникая в детали подобных сделок, понимаешь, что на первое место выходят чисто коммерческие интересы продавцов и покупателей-чиновников. Больным от этого мало толку. Ещё один пример — с 1994 года начался прирост финансирования здравоохранения. Но тогда мы проанализировали структуру затрат больниц. И оказалось, что в СССР на коммунальные расходы тратилось 7% расходов, а в новой России вдруг цифра выросла до 30%. Поэтому вроде бы финансирование росло, но фактически это была перекачка денег в коммунальную сферу — отопление, водоснабжение и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что для модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет будет направлено не менее 500 млрд рублей, сообщил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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