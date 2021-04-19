Буэнос-Айрес, , 08:18 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 16,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 16 267 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 694 014.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 65 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 59 228.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 318 109 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 799 892 получили обе дозы препарата от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 19 119 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.