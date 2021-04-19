Бангкок, , 08:16 — REGNUM МИД Таиланда объявил, что лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлаин примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в столице Индонезии 24 апреля, сообщает Sindonews.

В Мьянме начались беспорядки с тех пор, как Мин Аун Хлаин сверг избранное правительство во главе с борцом за демократию Аун Сан Су Чжи, в результате погибли 728 человек.

Ожидается, что переговоры, которые состоятся в Секретариате АСЕАН в Джакарте 24 апреля, помогут урегулировать конфликт в Мьянме.

Тем временем противники военной хунты объявили о создании правительства национального единства, включая свергнутых законодателей и лидеров протестов против переворота. Группа заявляет, что их цель — положить конец военному правлению.

Как сообщало ИА REGNUM, все силы для защиты и освобождения японского журналиста, задержанного в Мьянме, намерены приложить власти Японии.

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