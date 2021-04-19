Лондон, , 08:14 — REGNUM О создании футбольной Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. Об этом 19 апреля сообщает Agence France Press со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги», — говорится в сообщении.

Своё участие в этом турнире подтвердили шесть английских клубов — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер» и испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Отмечается, что перед началом первого сезона к числу основателей турнира присоединятся ещё три клуба. Матчи будут проводиться посреди недели.

Согласно проекту турнира, предполагается, что в нём будут участвовать 20 клубов, которые будут разделены на две группы по 10 команд. При вступлении в Суперлигу каждый из клубов получит до € 350 млн.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии осудили создание Суперлиги. Они заявили, что клубы, создавшие турнир, будут исключены из соревнований под эгидой УЕФА, а также из состава участников национальных турниров.