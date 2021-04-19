Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 532 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 512 случаев заражения локальные, ещё 20 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 114 646.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано с выходными днями.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1801. Коэффициент смертности составил 1,57%.