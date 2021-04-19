Москва, , 08:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главам государств и деятелям культуры озаботиться судьбой создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Они оба действовали в интересах граждан всего мира — обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека», — приводит аргумент Володин в телеграм-канале.

Можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении им Нобелевской премии мира, «но этого не произошло», отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, создателя WikiLeaksДжулиана Ассанжа, бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и бывшего информатора WikiLeaks Челси Мэннинг выдвинула в качестве соискателей на совместную Нобелевскую премию мира лауреат этой премии Мейрид Корриган.

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