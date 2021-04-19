Москва, , 08:12 — REGNUM Рубль укрепился к иностранным валютам 16 апреля перед выходными днями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Если укрепился, значит участники рынка уверены в снижении напряженности в Донбассе и будущем укреплении рубля.

Рост нефтяных цен на минувшей неделе и общее ослабление доллара на Форекс, оказывали дополнительную поддержку рублю.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 75,81 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 90,85 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 104,88 руб.

Инвесторы ожидали более жестких санкций, а ограничения не затронули корпоративные долги и не было запрета на покупку российских долгов на вторичном рынке.

За минувшую неделю нефть подорожала на 5,83%, до $66,69. Сегодня, 19 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,50. Покупатели настроены двигаться к уровню $70 за баррель.

Торги по доллару открылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась до отметки 76,14 руб. (+0,43%).

Если пара доллар/рубль стабилизируется в районе 75,50 руб. в течение двух дней, то можно рассмотреть ослабление доллара США до зоны 74,85−75,00 руб.

На этой неделе рубль будет получать поддержку от налогового периода. По открытию рынка не видно, что трейдеры хотят покупать рубль. Если ситуация в Донбассе не изменится, то цена вернется к уровню 77,30 руб.

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