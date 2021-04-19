Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года жители РФ стали обладателями 311 тыс. авто сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), что составляет 25% от общего объёма проданных машин на вторичном рынке. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков агентства, около 14% продаж автомобилей сегмента SUV на вторичном рынке России за отчетный период пришлось на Москву и Московскую область. Порядка 5% подержанных кроссоверов и внедорожников было продано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Краснодарском крае это значение равно почти 4%, а в Новосибирской области — 3%.

Чаще всего в первом квартале на вторичном рынке РФ приобретали машины японских марок — Toyota (32 тыс.) и Nissan (28,3 тыс. ед.). Среди отечественных марок наибольшей популярностью пользовались автомобили компании Lada (27,2 тыс. ед.).

Напомним, в марте нынешнего года продажи подержанных легковых автомобилей в России выросли на 10,4%, до 476 тыс. экземпляров. Увеличение перепродаж на российском авторынке было зафиксировано впервые с начала года.

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