Хабаровск, , 08:10 — REGNUM В России в ближайший год ожидается появление инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом 19 апреля сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус на международной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции, проходящей в Хабаровске.

По его словам, предусматривается, что препараты нужно будет вводить один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается также вариант, когда препарат будут вводить один раз в шесть месяцев.

«Первые подобные препараты в этом году получили одобрение. Мы ждем, что в ближайшее время они будут доступны для наших людей. Думаю, речь идет о том, что это год», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией составляет в России 72%.Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина ведомство создало казённое предприятие, которое активно работает с производителями лекарственных препаратов. В этом году, предположил министр, охват пациентов может быть увеличен.

По словам Мурашко, в минувшем году в России на 21% снизилась заболеваемость туберкулезом, на 10% — смертность от этой болезни. Таков результат в сравнении с 2019 годом.

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