Горно-Алтайск, , 08:08 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все случаи зарегистрированы в марте 2021 года.

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Так, скончались четыре жительницы Горно-Алтайска 70, 75, 81 и 85 лет, двое жителей города 66 и 75 лет, а также 64-летняя женщина из Усть-Канского района. По заключению патологоанатомов, смерть пациентов наступила «в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и сопутствующих заболеваний».

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 245 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 220 — от COVID-19, 25 — от иных причин», — добавили в оперштабе.