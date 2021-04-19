Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его отца Мяликгулы Бердымухамедова, сообщили 19 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.

«Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля туркменские СМИ сообщили о кончине Мяликгулы Бердымухамедова. Он родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинской области.

Именем отца президента Туркмении названа одна из воинских частей и жилой комплекс МВД в Ашхабаде.

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