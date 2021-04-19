Москва, 19 апреля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. На фоне звучащих заявлений спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает новых претензий к России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — отметил Володин в телеграм-канале.

Парламентарий полагает, что «удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации».

"Если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», — подчеркнул Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена рассматривают возможность ужесточения санкций против долговых ценных бумаг России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.