Самара, , 08:06 — REGNUM Девять дачных домов и хозпостроек сгорели в Самарской области. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 18 апреля в СНТ «Нефтяник» спасатели Волжского района боролись с огнем, который бушевал в девяти деревянных дачных домах и надворных постройках. Огонь прошелся по площади сто кв. метров.

Отмечается, что в области фиксируется очень серьезная ситуация из-за увеличения числа природных пожаров. Так, за минувшие сутки в регионе из-за неконтролируемого пала сухой травы были зафиксированы 134 природных пожара: огонь прошелся по площади свыше 14 га. Всего же с начала года пожарные тушили 581 пожаров на общей площади свыше 76 га.

Помимо этого, в Самарской области было зафиксировано два низовых лесных пожара на площади один га. При этом один пожар бушевал в Ставрпольском районе в 75 квартале Национального парка «Самарская Лука»: огонь прошелся по площади 0,9 га. Второй пожар спасатели тушили в Красноярском лесничестве на площади 0,1 га.

Спасатели справились со всеми лесными и природными пожарами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области объявили высокую пожарную опасность.