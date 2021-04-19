Чита, , 08:04 — REGNUM Пострадавшие в результате усиления ветра с 14 по 15 марта объекты начали восстанавливать в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы завершили пока только на 14 из 216 зданий. Также оказалось, что некоторые представители муниципальных властей включили в перечень повреждения, не связанные с прошедшим штормом.

«Такой итог восстановления, всего 14 объектов восстановили за месяц, это, никуда не годится. Из школ и детских садов восстановили лишь малую часть, не везде сразу отремонтируют кровлю. Поэтому надо продумать сейчас хотя бы какую-то защиту от возможных осадков, чтобы не получить дополнительный ущерб. И надо в кротчайшие сроки все силы бросить и уже доделать до конца работу», — поддёрнул заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавший 15 марта 2021 года в Забайкальском крае, повредил 122 дома: объекты находятся в Агинском, Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском, Краснокаменском, Могойтуйском, Оловяннинском, Шилкинском районах.

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