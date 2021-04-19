Анкара, 19 апреля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» одобрено властями Турции. Об этом 19 апреля сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета страны по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник V

В Турции был проведён ряд испытаний на этапе производства препарата и производящая «Спутник V» фармацевтическая фирма получила одобрение на соответствующий запрос.

Потенциальный объём производства препарата составляет несколько миллион доз в год. Вакцина будет поставляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Договор о производстве российской вакцины был подписан между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущим турецким производителем фармацевтической продукции в январе текущего года.