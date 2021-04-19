Москва, , 08:04 — REGNUM В понедельник, 19 апреля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит +11… +13 °С. Об этом 19 апреля сообщает Гидрометцентр РФ.

Также местами в городе возможен кратковременный дождь, ветер восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание и мокрый снег ожидают жителей центра европейской части России.