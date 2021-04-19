Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем накануне, 18 апреля. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 36 857, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 388 человек. На лечении остаются 647 пациентов, из них 377 больных находятся в стационарах, остальные — дома.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 560 коек: занято — 377, свободно — 183 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%», — отметили в оперштабе.

За прошедшие сутки также зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии в республике от COVID-19 скончались 822 человека.