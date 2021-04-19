Джакарта, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приветствует визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Джакарту, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

На встрече 19 апреля 2021 года стороны планируют обсудить различные направления двустороннего сотрудничества, особенно в области здравоохранения, экономики, исследований и технологий, а также усилия двух стран по борьбе с пандемией и ускорению восстановления экономики после эпидемии.

Министр иностранных дел Ирана также нанесет визит вежливости президенту Индонезии.

В 2020 году Индонезия и Иран отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

Напомним, в 2020 году объем торговли между Индонезией и Ираном увеличился на 52%, достигнув $215 млн по сравнению с $141,60 млн в 2019 году.