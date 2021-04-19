Чита, , 07:54 — REGNUM Новая партия вакцины от коронавируса из 3600 доз поступила в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Иммунитет от коронавируса получили уже 94 606 забайкальцев, из них 51 485 человек ввели два компонента инъекции», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова. За весь период вакцинации населения край получил более 126 тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 19 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 970, причём 36 из них обнаружили за последние сутки. В крае работает 58 стационарных и 14 передвижных пунктов вакцинации.

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