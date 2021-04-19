Майкоп, , 07:53 — REGNUM В Адыгее попала под подозрение в превышении должностных полномочий начальник отдела архитектуры и градостроительства Майкопского района. Теперь уже бывшую чиновницу уличили в незаконной выдаче разрешения на строительство объекта туристического назначения, сообщили 19 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, подозреваемая без оснований, в том числе без правоустанавливающих документов, проекта планировки и межевания территории, подписала разрешение на возведение туристического объекта. В результате незаконных действий экс-архитектора причинен крупный ущерб собственникам земельных участков, расположенных в пределах территории, где находится стройка. Общая сумма ущерба превысила 2,4 млн рублей.

Оценку противоправным действиям чиновницы должен дать суд.

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