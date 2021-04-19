Пенза, , 07:53 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 19 апреля, скончались 593 человека. За сутки зарегистрированы летальные исходы еще четырех пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — 84-летняя и 85-летняя женщины, а также 82-летний и 70-летний мужчины. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 16 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 65,02%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 840,1 тыс. пензенцев, лаборатории осуществили свыше 895,9 тыс. исследований.

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