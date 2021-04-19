Чита, , 07:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 19 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 970, причём 36 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Вместе с тем 40 448 пациентов (+2 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 816 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находятся в тяжёлом состоянии, 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вылечились ещё более 50 пациентов