Белгород, , 07:49 — REGNUM Белгородские таможенники пресекли факт контрабанды черемши (дикого чеснока). Его пытался провезти через автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области житель Чечни. В автомобиле нарушителя изъяли 500 кг черемши. Примерная стоимость груза составляет около 400 тыс. рублей.

«В багажнике автомобиля находились 20 мешков с черемшой. Уроженец Чеченской Республики приобрел ее на родине и вез транзитом через Украину родственникам во Францию», — говорится в сообщении пресс-службы таможенного управления.

У нарушителя таможенных правил отсутствовали документы на перевозимый груз, за что в отношении него было возбуждено дело об АП о недекларировании товаров. Черемша изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.

Напомним, в Чечне черемша является любимым весенним лакомством, на её сборы отправляются в горные районы сотни местных жителей. В республике даже проводится фестиваль черемши «Хонк-фест», на который съезжаются тысячи туристов.

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