Пятигорск, Ставропольский край, , 07:45 — REGNUM Налоговый орган обратился с банкротным иском к ООО «Пятигорский ипподром», но дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск ИФНС по Пятигорску поступил в суд 16 апреля 2021 года. Сумма претензий составила 16 530 904,12 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учрежден в марте 1999 года. Его уставный капитал — более 120 млн рублей, директор с 2019 года — Амир Аксоров. Владелец ООО с 2007 года — Нурет Кайшева.

Кайшевой также принадлежит ООО «НАСИБ», учрежденное в 2018 году для управления имуществом. Фирма на официальной странице компании в соцсети числится управляющей для ипподрома, основанного в 1885 году. Отмечено, что скачки на нём проводят с мая по октябрь каждое воскресенье.