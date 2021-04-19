Пермь, , 07:44 — REGNUM Совет Федерации РФ обнародовал сведения о доходах и имуществе сенаторов за 2020 год. Сенатор от Прикамья Алексей Пушков отчитался о годовом доходе в 20 537 856 рублей. Политик владеет садовым участком (618 кв. м) и двумя квартирами (136,1 кв. м и 195,7 кв. м), зданием площадью 58 кв. м, а также двумя автомобилями (Mercedes Е230 и Jaguar XJ) и двумя машино-местами. В пользовании имеет дачный земельный участок (3 тыс. кв. м), жилой дом в стадии незавершенного строительства (площадью более 1 тыс. кв. м) и квартиру (93 кв. м). Супруга сенатора за 2020 год заработала 696 226 рублей. В ее собственности находятся дачный участок.

Напомним, согласно декларации, за 2019 год Пушков имел доход в 18,1 млн рублей. Политик представляет интересы Заксобрания Пермского края в Совфеде с 2016 года.

Сенатор, представляющий интересы губернатора Пермского края в Совете Федерации, Андрей Климов отчитался о годовой доходе в 6 466 299 рублей. Стоит отметить, за 2019 год доход политика составлял 6,6 млн рублей.

У Климова в собственности имеется три земельных участка общей площадью более 2 тыс. кв. м — для индивидуального жилищного строительства и в составе дачных объединений, а также два летних домика (81 кв. м), доля в квартире (площадью 85,2 кв. м), половина квартиры (общей площадью 148 кв. м) и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга сенатора указала доход в 837 тыс. рублей. Она владеет земельным участком (1500 кв. м), квартирой (41,4 кв. м) и автомобилем Suzuki Vitara.

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