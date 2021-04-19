Москва, , 08:11 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ от Приморья обнародовали свои доходы за 2020 год. Народных избранников всего шесть: четыре представляют «Единую Россию», по одному депутату от КПРФ и ЛДПР. Самый большой доход показал Сергей Сопчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные декларации народных избранников.

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Единоросс Сопчук задекларировал немногим более 37 млн рублей, против 12,7 млн в 2019 году. Имущество движимое и не движимое осталось прежним: два земельных участка, два жилых дома в 252 и 323 кв. метров, две квартиры и одно машиноместо. Владеет Сергей Сопчук лишь автомобилем ГАЗ-21. У супруги доход в 2020 году составил 5,3 млн рублей.

Доход у Виктории Николаевой («Единая Россия») остался на уровне 2019 года, увеличившись примерно на 200 тыс. рублей. В 2020 году депутат заработала 5,8 млн рублей. С имуществом также изменений нет: земельный участок, жилой дом, квартира и два автомобиля — Lexus LX 570 и Toyota Harrier.

Единоросс Виктор Пинский показал также стабильность в доходах, заработав за 2020 год 5,5 млн рублей (5,4 млн годом ранее), не изменился и список имущества: три участка земли под разные цели, жилой дом, квартира в наём и Mercedes-Benz V 250 D 4.

В декларации супруги нет, но есть двое детей.

Коллега по партии Владимир Новиков заработал 5,6 млн рублей, в 2019-м — 5,2 млн рублей. В собственности у депутата три земельных участка и автомобиль Ниссан X-TRAIL.

Представитель КПРФ Алексей Корниенко отчитался о доходе в 7 млн рублей, в 2019 году — 12,9 млн рублей. Его супруга задекларировала всего 775 тыс. рублей. У депутата в пользовании жилой дом, у супруги в собственности два квартиры. Автомобилей в семье Корниенко нет.

Андрей Андрейченко, избранный депутатом от от ЛДПР показал доход в 5,6 млн рублей, супруга намного скромнее — около 300 тыс. рублей. В собственности семьи автомобиль и квартира.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Приморского края Светлана Горячева в 2020 году задекларировала доход в 6 427 092 рубля, который особо от 2019 года не отличается.