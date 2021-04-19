Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2268 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (17−18 апреля 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 19 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 797 человек (+443 за выходные дни). Госпитализированы 1400 пациентов (-32 за выходные дни).

Выздоровели 62 740 пациентов (+356 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 269 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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