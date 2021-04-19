Петропавловск-Камчатский, , 07:40 — REGNUM На Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон, который принесёт в регион снег с дождём и сильным ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 20 апреля циклон накроет Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Ожидаются порывы ветра до 25−30 м/с.

К утру 20 апреля погода испортится в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городском округе и на юге Мильковского района. Синоптики обещают сильный дождь со снегом, который будет налипать на провода.

Спасатели в свою очередь сообщают о возможном возникновении дорожно-транспортных происшествий, связанных с подтоплением и размывом дорог в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Помимо этого, возможны оползни со склонов.

«Из-за положительных температур и дождя происходит изменение структуры и подвижка льда на водоёмах края, что увеличивает риск провала под лёд людей и техники. Особенно этот риск актуален для рыбаков и снегоходчиков. Также сохраняется опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске ликвидируют последствия снежного циклона. Изначально синоптики прогнозировали дождь с сильным ветром, но островной регион засыпало снегом. Власти разрешили школьникам остаться в понедельник, 19 апреля, дома.