Кемерово, , 07:38 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 19 апреля, ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

«19 апреля 2021 года на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег; усиление западного с переходом на северо-западный ветра до 10−15 м/с, местами с порывами до 18−23 м/с. На дорогах местами гололедица, ухудшение видимости при осадках до 2−4 км, местами 1000 м и менее», — говорится в прогнозе.

Сотрудники областного управления МЧС РФ просят водителей при ухудшении видимости избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходов просят переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, а в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.