Барнаул, , 07:38 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 19 апреля от коронавируса привились 151 407 человек (+ 7562 за за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 70 397 человек (+6425 за выходные дни) получили первую прививку и 81 010 человек полностью привиты (+1137 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это почти на 4050 комплектов больше, чем по состоянию на 13 апреля.

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