Майкоп, , 07:35 — REGNUM В Адыгее похитили деньги при строительстве фельдшерско-акушерского пункта. В хищении бюджетных денежных средств подозревают гендиректора строительной компании из Московской области, который выиграл тендер на выполнение строительных работ. Факт хищения установили сотрудники регионального управления ФСБ и МВД.

Подозреваемый заключил контракт на строительство ФАПа в поселке Подгорном Майкопского района. Стоимость работ составила около 4 млн рублей. При сдаче объекта в декабре 2020 года гендиректор отчитался о выполнении контракта фиктивными актами. Как оказалось, фактически не были выполнены работы на сумму более 400 тыс. рублей.

По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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