Грозный, , 07:31 — REGNUM В Чечне в священный месяц Рамадан проводится масштабная благотворительная акция — Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова помогает продуктами питания нуждающимся. Ежедневно продуктовые наборы получают до 7 тыс. жителей региона.

Так, 14 и 15 апреля продуктовые наборы получили около 12 тысяч семей, проживающих в Курчалоевском и Ножай-Юртовском районах, пишет ИА «Грозный-информ».

По данным информационного агентства, в продуктовый набор для малоимущих семей входят мясо кур, 2 кг гречневой крупы, пачка макарон, один литр подсолнечного масла, две пачки кукурузных хлопьев, а также чай и мед.

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Как сообщало ИА REGNUM, в священный месяц Рамадан в 2020 году РОФ имени А. Кадырова предоставил более более 7300 продуктовых наборов жителям Восточной Гуты — пригорода Дамаска.

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