Новосибирск, , 07:27 — REGNUM В Кочковском районе Новосибирской области ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что возможность подтопления поселений в Кочковском и Краснозерском районах региона из-за вскрытия ото льда реки Карасук существовала на протяжении недели. В настоящее время уровень воды на реке Карасук уже стабильно снижается и не вызывает опасений.

«Также по данным с гидропостов по реке Тула в Новосибирском районе, где местами произошли подтопления территорий некоторых садоводческих товариществ, гидрологическая обстановка стабилизируется. Вода идёт на спад. Это вызвано понижением температуры воздуха и проведением противопаводковых мероприятий, таких как отсыпка грунтом низменных участков береговой линии, очистка водопропускных сооружений, расчистка русел рек», — подчеркнули в МЧС РФ.

Напомним, что на малых реках Новосибирской области были проведены взрывные работы для ослабления льда и устранения затороопасных участков.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске в реке Туле поднялась вода. Под угрозой подтопления оказались садоводческие некоммерческие товарищества в Ленинском и Кировском районах.

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