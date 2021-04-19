Барнаул, , 07:26 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2885 человек, причём 25 из них добавили в сводку за выходные дни (17−18 апреля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 855 человек, +52 за выходные дни) и ОРВИ (28 119 человек, +188 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 185 (-21 за выходные дни), из них 82 (за выходные дни данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2381 ребёнка (+115 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 789 человек, +330 за выходные дни) новый вирус победили 43 737 человек (+295 за выходные дни).

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