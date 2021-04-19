Рим, , 07:23 — REGNUM 18 апреля в Турине на «Олимпийском стадионе» «Торино» в рамках 31 тура итальянской Серии А 2020/21 одержало волевую победу над римской «Ромой» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На три гола «Торино» за авторством Антонио Санабрии (57'), Симоне Дзадза (71') и Томаса Ринкона (90+2') римская «Рома» смогла ответить лишь одним мячом, забитым Борхой Майоралем (3'). На 85 минуте встречи футболист «волков» Амаду Диавара был удален с поля после второго предупреждения.

Составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Иццо, Н’Кулу, Лукич (Ринкон, 71), Ансальди, Верди (Базелли, 82), Войвода (Синго, 63), Мандрагора, Белотти, Санабрия (Дзадза, 71).

«Рома»: Миранте, Ибаньес, Кристанце, Фация, Педро (Мхитарян, 46), Вильяр (Пасторе, 82), Верету (Диавара, 65), Перес, Перес, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Майораль (Джеко, 75).

«Торино», одержав шестую победу в сезоне и набрав 30 очков, поднялось на пятнадцатую строчку. «Рома» с 54 очками осталась на седьмой позиции.