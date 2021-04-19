Лондон, , 07:22 — REGNUM 18 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в рамках полуфинала Кубка Англии 2020/21 по футболу «Лестер Сити» одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. В финале турнира «лисы» встретятся с лондонским «Челси».

Единственный мяч на 55 минуте встречи забил 24-летний нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо.

Составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Сеюнджю, Эванс, Тилеманс, Перес (Мэддисон, 69), Перейра (Олбрайтон, 60), Ндиди, Кастань, Ихеаначо, Варди.

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс (Телла, 85), Бертранд (Нлундулу, 85), Вестергор, Беднарек, Уорд-Прауз, Дженепо (Уолкотт, 73), Армстронг, Диалло, Ингс, Редмонд (Адамс, 59).