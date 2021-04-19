Москва, , 07:21 — REGNUM Первый матч финала Кубка Гагарина сезона 2020/21 завершился крупной победой омского «Авангарда» над ЦСКА со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В составе омской команды голами отличились Егор Чинахов (16'), Рид Буше (52'), Илья Каблуков (58') и Кирилл Готовец (31'). «Армейцы» смогли ответить лишь одной шайбой Андрея Локтионова (42').

Второй матч финальной серии состоится 20 апреля, третий — 22 апреля, четвертый — 24 апреля.

15 апреля «Авангард» обыграл в полуфинале казанский «Ак Барс» в седьмом матче полуфинальной серии.