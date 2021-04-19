Батон-Руж, США, , 07:20 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Луизиана. Об этом 19 апреля сообщает телеканал KSLA news.

Инцидент произошёл в городе Шривпорт в 21:02 по местному времени 18 апреля (05:02 мск 19 апреля). Все пятеро пострадавших были экстренно госпитализированы в городскую больницу, информация о состоянии раненых уточняется.

На месте происшествия развёрнуто 21 подразделение полиции, сюда прибыли две бригады скорой помощи и пожарные. По предварительным данным, погибших нет. Сведения о стрелявшем на настоящее время не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семилетней девочки в результате стрельбы возле ресторана быстрого питания в Чикаго.

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