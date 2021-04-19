Оренбург, , 07:18 — REGNUM Член Совета Федерации Елена Афанасьев задекларировала годовой доход в 7 317 811 рублей. Имеет в собственности долю земельного участка для дачного строительства, долю дома (общей площадью более 1 тыс. кв. м), нежилое помещение — офис. В пользовании находится две квартиры.

Напомним, Елена Афанасьева представляет в Совете федерации интересы губернатора Оренбургской области. За 2019 год ее доход составил 7,4 млн рублей.

Сенатор Андрей Шевченко за 2020 год заработал 5 682 797 рублей. Он владеет половиной земельного участка, предназначенного для размещения домов индивидуальной жилой застройки (площадь — 1163 кв. м) и половиной дома (почти 429 кв. м). В пользовании сенатора находится две квартиры. Шевченко является собственником четырех единиц транспорта: машины BMW, прицепа, снегохода и снегоболотохода.

Супруга сенатора отчиталась о доходе в 890 707 рублей. Она владеет квартирой, двумя нежилыми помещениями и автомобилем BMW.

Добавим, Андрей Шевченкопредставляет в Совфеде интересы Законодательного собрания Оренбургской области. Доходы за 2019 год составили 5,4 млн рублей.