Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 апреля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 70 случаев, 17 апреля — 67 случаев.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — 14, Междуреченск — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Белово — три, Юрга — три, Анжеро-Судженск — два, Березовский — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Мыски — два, Промышленновский МО — два, Киселевск — один, Краснобродский — один, Осинники — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Беловский МР — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 51 пациент выздоровел, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 34 425 случаев заражения коронавирусом, 33 352 человека выздоровели, 647 пациентов скончались.